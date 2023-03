KSA Oudenaarde sluit 50 jarig jubileum af in Oudenaardse zusterstad Coburg

“Hoe kan het dat daar geen beveili­ging is?”: familie Kristof (32) die in de Schelde terecht­kwam tijdens nachtje stappen blijft met veel vragen achter

Anzegemnaar Kristof C. (32) belandde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de schelde na een feestje in Antwerpen. Meteen werd een zoekactie gestart, maar de man is nog altijd niet teruggevonden. “We kunnen amper vatten wat er gebeurd is”, vertelt zijn vader die niet begrijpt waarom daar niet meer beveiliging is. Het is ook lang niet de eerste keer dat iemand daar in het water terecht komt.