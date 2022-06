Kroppen sla vliegen door de lucht op de Saladekermis in Edelare: “Valt de krop uit elkaar, dan krijg je geen punten”

Edelare/Oudenaarde Feestco­mité organi­seert Kampioen­schap Saladegooi­en in Edelare: “Maar dit is géén voedselver­spil­ling!”

Het is komend weekend weer kermis in Edelare. Vergeet daarbij het eendjes- en het schietkraam: in deze Oudenaardse deelgemeente vliegen zondag de kroppen sla in het rond. Hoe verder hoe beter. “Maar let op: we verkwisten hier geen voedsel”, benadrukt de organisator van het Kampioenschap Saladegooien.

15 juni