Kriekentijd bij Brouwerij Cnudde: “150 kilogram krieken van steeltje ontdoen en dan genieten van barbecue”

Ongeveer half juli is het kriekentijd. “Voor alle duidelijkheid: dit is niet “kersentijd”, zegt brouwer Lieven Cnudde. “Het wezenlijk verschil tussen kersen en krieken zit hem in de zurigheid van de krieken. Dat er “kriekbier” gemaakt wordt, maar geen kersenbier, heeft vooral te maken dat bier per definitie nooit zoet is maar wel zurig en bitter. Daarom ook zou onder ander frambozenbier nooit bier mogen genoemd worden maar eerder een een fruitsap of een fruitaftreksel”, bedenkt Cnudde.