Koffiehuisuitbater en wandelgids Bart De Lange (56) overleden in Zwitserland

OUDENAARDE/MAARKEDAL Oekraïense vluchte­ling Artem (11) heeft een mentale beperking en wordt tijdens de paasvakan­tie opgevangen door Give us a break: “De jongen heeft vreselijke ervaringen achter de rug en is zijn weinige zekerheden kwijt”

Bij de vakantieopvang Give us a break in Eine is er ook een jongetje te gast dat met zijn gezin de Oekraïense oorlog is ontvlucht. Artem is 11, heeft een zware mentale beperking en probeert de traumatische oorlogservaring te verwerken.

8 april