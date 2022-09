KLJ Kruishoutem serveert beenhesp en organiseert schuurfuif

OUDENAARDE Politie haalde bestuurder met patserge­drag uit het verkeer nadat die een anonieme dienstwa­gen uitdaagde

Patsergedrag in het verkeer gaat gepaard met asociaal en onverantwoord rijgedag: bruusk optrekken of remmen, rakelings langs voetgangers of fietsers rijden, dubbel parkeren, bumperkleven, nodeloos claxonneren… De politie wil daar komaf mee maken, ook al is het moeilijk om de overtreders te vatten. Afgelopen weekend lukte dat wel.

6 september