Kleuterschool De Wereldbrug organiseert halloweenwandeltocht

Oudenaarde Oppositie­par­tij N-VA wil dat er “eindelijk een centrumma­na­ger uit de streek” aan de slag gaat in Oudenaarde

Wordt de nieuwe centrummanager in Oudenaarde iemand uit de streek? “Voor het eerst wordt in de vacature ‘lokale verankering’ aangestipt. Het is de evidentie zelf, maar blijkbaar moest het toch enkele centrummanagers duren eer de euro viel. Er is zoveel kostbare tijd verloren gegaan”, reageert Piet De Loof, communicatiespecialist en voorzitter van N-VA Oudenaarde.

10 oktober