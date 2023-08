Kleuters leren bij SportieFun 12 bewegingsvaardigheden

Mijntelco Tot 120 euro voor één GB mobiele data buiten je bundel: vanaf dit extra verbruik kies je beter voor een ander abonnement

Volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) verbruikten we in 2022 in België elke maand gemiddeld 6,1 GB mobiele data. Vaak gaan we daarbij over het aantal gigabyte dat bij ons mobiel abonnement inbegrepen zit, waardoor we flink moeten bijbetalen. Wanneer wordt het goedkoper om gewoon over te schakelen naar een abonnement met meer mobiele data? Mijntelco.be rekende het uit.