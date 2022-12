Kiwanis Oudenaarde Adriaan Brouwer schenkt 5.000 euro aan Give us a Break

Oudenaarde Zilveren drinkbeker uit het MOU geselec­teerd als Vlaams topstuk

Voor het eerst wordt een van de collectiestukken van het MOU-stadsmuseum in Oudenaarde geselecteerd om opgenomen te worden op de topstukkenlijst van Vlaanderen. Het gaat om om een stuk uit de zilvercollectie, de drinkbeker in de vorm van een liggend hert uit 1620. “Het is een van de absolute topstukken in onze collectie edelsmeedkunst”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

