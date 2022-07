Kiwanis haalt Jef Neve en Teus Nobel naar Oudenaarde voor hommage aan Toots Thielemans

Toots Thielemans was het grootste exportproduct dat de Belgische Jazzwereld heeft gekend. Mocht hij in 2016 niet zijn overleden, dan was hij dit jaar 100 jaar geworden. Tijd voor een schone hommage, dacht Jef Neve en hij contacteerde zijn goeie vriend en trompettist Teus Nobel.

Beperkt aantal concerten

De twee hebben ze zich gestort op het lijvige werk van Toots en selecteerden enkele parels die ze nu samen op het podium brengen. Van dit duo zijn maar een beperkt aantal shows te zien in België.

Serviceclub Kiwanis Adriaen Brouwer zorgde ervoor, dat Neve en Nobel ook te horen en te zien zullen zijn in Oudenaarde. Ze spelen er op zaterdag 2 juli in de oude kapel van het onze-Lieve-Vrouwe Ziekenhuis in Oudenaarde. Voor dit intieme concert zijn tafeltjes van 4 personen voorzien. Tickets kosten 35 euro per persoon en zijn te reserveren via wim@pinguinmedia.be of via info@kiwanis-oudenaarde.be.

Met de opbrengst van de hommage steunt Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde sociale doelen.