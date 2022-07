Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde start inschrijvingen voor Safety Jogger Green Tour

OUDENAARDE Schepen van Mobiliteit wil dat verkeers­bor­den niet meer kunnen worden omgedraaid: “Ongemak voor de marktkra­mers is niet voldoende als reden om die borden niet vast te zetten”

Op de Markt van Oudenaarde is al meermaals vastgesteld dat het verkeersbord dat de doorgang verbiedt van de Markt naar de Broodstraat wordt omgedraaid. Dat geldt ook voor het bord dat aangeeft dat de nabije parking bestemd is voor mensen met een beperking. De palen waaraan de borden hangen, zitten los in de grond en daar wil schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open VLD) nu verandering in brengen vanwege een reden voor gevaarlijke verkeerssituatie.

18 juli