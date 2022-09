Kinderen van eerste en tweede leerjaar 27 weken sporten in Groen

In 27 lessen van telkens één uur neemt SportieFun kinderen mee op sportieve ontdekkingstocht. Zo is ballontennis de ideale voorbereiding op een raketsport en stimuleert kin-ball speltechnisch inzicht. Met gooi- en vangspelen zetten de kinderen de eerste stappen naar balsporten. En ze leren ook wat tagruby of bumball is. De lessen starten 28 september 2022 en lopen tot 10 mei 2023 telkens op woensdag van 14 tot 15 uur in sporthal Groenhof aan de Groenstraat in Oudenaarde.