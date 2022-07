Kind (6) in kritieke toestand uit Donkvijver gehaald in Oudenaarde

Het incident gebeurde rond kwart voor acht dinsdagavond. Aan de Donkvijver in Oudenaarde, ter hoogte van de surfclub Absolut hadden omstaanders gezien dat in de vijver een kind in moeilijkheden kwam en in het water wegzonk. Een lid van de surfclub dook de vijver in en wist het kind op het droge te brengen. Hij startte ook al reanimate in afwachting van de komst van het mug- en ambulanceteam van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde . De hulpdiensten zetten ter plaatse de reanimatie nog een tijd verder, voor ze het kind wegbrachten naar het ziekenhuis in Oudenaarde . De toestand van het meisje was op dat moment zeer kritiek.