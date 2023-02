KIJK. Lore (27) en Jonas (33) bouwen hun eigen ‘Columbus’ en nemen je mee op reis: “We verlaten de platgetreden paden”

Heurne Nieuw project van bouwaanne­mer jaagt inwoners van Heurne opnieuw in de gordijnen: “Plots kijken we niet meer op de Schelde, maar op 25 huizen”

Plannen voor de aanleg van een woonwijk langs de Heurnestraat stuiten er op hevig protest. Bouwheer Provum wil een verkaveling met 25 woningen aanleggen in het landelijke gebied. “Wij zijn hier komen wonen voor de rust en het zicht op de Scheldevallei. En plots krijgen we op een paar meter afstand 25 woningen in onze achtertuin. Zo’n wijk hoort hier helemaal niet thuis”, protesteren ze.

29 januari