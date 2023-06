KIJK. Hoe het dj-duo Viktor Verhulst en Kobe Ilsen het danceplein op de Bierfeesten helemaal op stelten zet

Eerste vrouwelij­ke brouwmees­ter van ons land maand na overlijden geëerd met eigen biertje: “Ze zette Liefmans tot in het buitenland op de kaart”

De Oudenaardse Brouwerij Liefmans heeft een speciaalbier gebrouwen als eerbetoon aan Rosa Merckx, die vorige maand op 98-jarige leeftijd is overleden. “Ze heeft veel betekend voor de brouwerij, ook in moeilijke tijden", klinkt het. De Madame Rose Kriek Brut Xtra zal uitsluitend te koop zijn in winkels van Colruyt.