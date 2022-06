Kersvers kampioene wielrennen Kim De Baat krijgt huldiging op de Adriaen Brouwer Bierfeesten

Oudenaarde/Bevere Eerste glascontai­ners gaan onder­gronds in Bevere: “Op termijn volgen ook alle andere”

Op de parking aan de Donkvijver in Bevere heeft de stad vier nieuwe ondergrondse glascontainers in gebruik genomen. “Deze drukbezochte en vlot bereikbare plaats in Huttegem is hiervoor een ideale locatie”, vertelt burgemeester Marnic De Meulemeester, bevoegd voor Milieu en Duurzaamheid.

