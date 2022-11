Kerstboom komt maandag al op de Markt in Oudenaarde: “We willen al sfeer op Winterwarmte in het weekend”

Sinterklaas doet dit weekend zijn intrede in de stad, maar zijn verjaardag is zoals bekend pas op 6 december. De stad Oudenaarde wacht dit jaar uitzonderlijk niet tot dan om al de kerstboom te plaatsen. “Maandag arriveert de boom op de Markt”, zegt John Adam, schepen van Feestelijkheden.

Winterwarmte

“Dat we dit jaar uitzonderlijk vroeg zijn, heeft te maken met Winterwarmte, dat de handelaars organiseren. Het is een sfeervol evenement en als stadsbestuur willen we daar ook aan bijdragen”, motiveert Adam de haast.

“En het mag van Sinterklaas”, maakt de schepen zich sterk. “Ik heb hem persoonlijk gebeld. Hij heeft er geen probleem mee dat we de kerstboom al plaatsen. Alleen heeft hij gevraagd dat we wel nog wachten om ook de Kerstman uit te nodigen. Dat gaan we dus ook wel doen”, lacht Adam.