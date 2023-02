KBO Sint-Jozef neemt deel aan “Iktrekhetmijaan”dag

MAARKEDAL Een fit-o-me­ter is zo jaren zeventig, leve de beweegbank: “Ideaal geplaatst tussen wzc Ter Gauwen en de wijk Puttene”

In de meerjarenplanning van het gemeentebestuur werd gedacht aan een fit-o-meter om de jonge en minder jonge burger aan te zetten tot meer bewegen. Achterhaalde piste, zo bleek. Een beweegbank is het hippe alternatief. Er staat er nu eentje in Puttene.