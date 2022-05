KBO-run gaat niet door: “We krijgen dit niet meer georganiseerd”

“Na grondig intern overleg hebben we beslist om de editie van 2022 te annuleren. Dit evenement, met meer dan 1.000 deelnemers en heel wat toeschouwers, is telkens een hoogtepunt voor KBO. We gaan deze organisatorische uitdaging met een maandenlange intensieve voorbereiding vanwege alle directies, personeelsleden en andere betrokkenen binnen KBO in normale omstandigheden graag aan”, zegt Wim Van Nieuwenhuize, directeur KBO Eine. Maar die “normale omstandigheden” zijn er dit jaar niet.