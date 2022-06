Juf Hedwige uitgewuifd in gemeenteschool De Bosrank: “Ik heb tot de laatste dag graag les gegeven”

De hele school vormde een erehaag, toen juf Hedwige in een auto naar de speelplaats van de school werd gebracht. Leerlingen en collega’s hadden gezorgd voor cadeautjes en ook een zelfgeschreven afscheidsliedje. Juf Hedwige kwam na korte onderwijsopdrachten in Scheldewindeke en Zwalm 39 jaar geleden aan in de Zingemse gemeenteschool. Ze heeft er in de eerste, tweede, vierde en vijfde klas gestaan.

“Dit afscheid doet me wel wat en natuurlijk zal ik de school ook missen, want lesgeven, dat heb ik tot de laatste dag graag gedaan. En ik zal het allicht toch niet kunnen laten om hier nu en dan nog eens over de vloer te komen”, besloot ze. Haar zoon Saan Vandenheede is directeur van de school en haar echtgenoot Freddy is dat ook jarenlang geweest. Hij is intussen algemene directeur van de scholengroep.