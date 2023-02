Jongerenorketst Nootuitgang zingt en speelt Jacques Brel voor goede doelen

Oudenaarde “Wat eten we en speel ik mee bingo?”: Woonzorg Oudenaarde wil bewoners nog meer inspraak geven

In de stedelijke woonzorgcentra Scheldekant in Eine en de Meerspoort in Oudenaarde krijgen de inwoners voortaan (nog meer) inspraak in de organisatie van de instelling. “We krijgen van het Koning Boudewijnstichting zelfs 5.000 euro om personeel hiervoor op te leiden”, zegt directeur Geert Leliaert. Waarover krijgen de ouderlingen dan wel een vinger in de pap? En hoe organiseer je zoiets in een rusthuis?

2 februari