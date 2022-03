Jonge Oekraïense vluchtelinge bevalt van meisje in AZ Oudenaarde

De hoogzwangere vrouw was zaterdag samen met haar man naar ons land gevlucht. Het jonge koppel was te voet vanuit Oekraïne naar Polen gestapt en wist van daar via openbaar vervoer naar ons land te reizen.

“Het koppel is via Fedasil in Brussel met een taxi naar Oudenaarde gekomen. We hebben ze opgevangen in ons sociaal huis en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de vrouw maandag bevallen van een meisje”, bevestigt Mathieu Mas, schepen van Sociale Zaken in Oudenaarde.

Ondanks de zware reis die ze achter de rug hebben, stellen moeder en baby het goed. Het jonge gezin krijgt in Oudenaarde onderdak in een noodwoning van de stad.