Jong N-VA wil verbreding Zevenbuderspad, maar schepen weigert: “Zelfs de Fietsersbond is geen voorstander”

“Een spelletje blad-steen-schaar is de enige manier om op een duidelijke en veilige manier te kiezen wie als fietser voorrang heeft op het Zevenbunderpad, het smalle pad, waar fietsers en voetgangers zijn op toegelaten”, klaagt Kellin Cousaert, voorzitter van Jong N-VA Vlaamse Ardennen aan. “De stad Oudenaarde pakt de komende dagen en weken als aankomst van de Ronde van Vlaanderen weer uit met haar imago van ‘fietsstad’, maar we moeten toch vaststellen dat er geen prioriteit wordt gegeven aan veilige fietsinfrastructuur”, vindt Cousaert. “De verbreding van dit pad kan namelijk een belangrijk puzzelstuk zijn voor het mobiliteitsvraagstuk in Leupegem. Door veilige fietsverbindingen te creëren richting de omliggende gemeenten kiezen meer mensen met een gerust hart voor de fiets en investeren we op een slimme manier in fietstoerisme in onze streek.”

Fietsersbond

Peter Simoens (Open Vld) , schepen van Mobiliteit is niet overtuigd en wijst erop, dat zelfs de Fietsersbond geen voorstander is van een verbreding van de weg. “De vraag tot verbreding van de Zevenbunder was in 2021 al eens gesteld. In het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan hebben wij daarover ook advies gevraagd aan de Fietsersbond. Die wenst wenst niet meer dat het Zevenbunderpad verbreed wordt, omdat het tracé van de fietssnelweg naar de brug over de N60 gekend is en ook zal aangelegd worden”, zegt Simoens.

Fietstunnel

In het advies in verband met het mobiliteitsplan noemde de Fietserbond de toekomstige fietstunnel N8 langs de kerk van Leupegem, Vontstraat, tracé oude spoorlijn richting Ruien, Maartstraat tot aan de Schorisseweg (N 457) een beter alternatief. “Dit tracé richting Etikhove heeft voordelen tegenover het tracé langs de Zevenbunder. Het is weliswaar langer -gerekend van de Kerk van Etikhove tot aan de Vontstraat is dit tracé 120 meter langer, maar er moet niet worden onteigend en het landelijk karakter van de Zevenbunder kan behouden blijven omdat daar dan geen straatverlichting nodig is”, zo formuleerde de Fietsersbond zijn voorkeur voor de fietserstunnel tegenover een verbreding van het Zevenbunderpad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.