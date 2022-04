Jong CD&V vraagt elektrische deelsteps in Oudenaarde

“Met de elektrische deelsteps kan je je in een mum van tijd verplaatsen in het centrum of naar het ideale vervoersmiddel om de laatste kilometers van je traject duurzaam en vlot af te leggen. Het is bovendien een perfecte aanvulling op de deelfietsen omdat er een ander publiek wordt aangesproken”, bedenkt Vanden Abeele. De gebruiker van deelsteps kan kiezen uit betalingsformules per rit of abonnement die via een app op de smartphone verlopen. Gemiddeld kost een ritje van tien minuten voor de gebruiker ongeveer 2,50 euro.

De jongerenpartij trekt met het voorstel naar het stadsbestuur.