Jägerbar sluit seizoen af met twee uitbundige party’s

Oudenaarde Vooruit voert verder actie voor meer bankautoma­ten in Oudenaarde: “Het Bancopin-cash­punt is regelrech­te schande”

Leden van oppositiepartij Vooruit hebben een zogenaamde “muur van de schande” opgetrokken in het Batopin-cashpunt in de Nederstraat in Oudenaarde. “Wij blijven actie voeren tot Batopin en de grootbanken luisteren naar de verzuchtingen van 761 inwoners” zegt Dagmar Beernaert.