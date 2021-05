“Ja, wij steunen blanke terroristen”: werknemer Fluvius gaat compleet uit de bocht op Facebook

Kruisem Airkesma­chi­ne trekt voor dorpelsere­na­des naar Kruisem

17 mei De Oudenaardse muzikant Micha Vandendriessche, die al een paar maanden rondtrekt met zijn Airkesmachine, steekt in juni een paar keer de grens met Kruisem over om in die buurgemeente serenades te brengen op aanvraag.