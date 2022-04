Invoering circulatieplan Bevere start. Maar eerst: foutgeparkeerde… deelauto’s van de stad takelen

Voor de aannemer aan het werk kon om de signalisatie aan te passen, liet de politie twee auto’s takelen. Door de nieuwe verkeerssituatie moeten parkeerplaatsen wijken. Dat is onder meer het geval op de Stationsplein. Kennelijk had de stad dat zélf over het hoofd gezien, want twee zogenaamde deelauto’s die de stad via Cambio aanbiedt, waren aan het station blijven staan. Er moest een takelfirma aan te pas komen, om de wagens weg te halen. Het is nog onduidelijk waar de deelauto’s de komende tijd hun standplaats zullen krijgen.