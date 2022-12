INTERVIEW. Geert Joris (62) haalde Centrum Ronde van Vlaanderen uit rode cijfers: “Maar de opening van de nieuwe wielertempel zal met een andere directeur zijn”

Ename/Gavere Nachtelij­ke inbrekers roven bestelwa­gen leeg in wijk Riedekens in Ename: “Eén gat boren in het portier volstond om het open te maken”

Inbrekers zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan het werk geweest in de wijk Riedekens in Ename.

13 december