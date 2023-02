Internaat ’t Craeneveld is gered: “We blijven nog twee schooljaren hier en verhuizen dan naar Deinze”

“Met ingang van 1 september 2023 zal internaat ’t Craeneveld overgenomen worden door GO! scholengroep 24K, dat zelf een internaat voor buitengewoon onderwijs heeft in Ronse en Tielt (Internaat24). Beide internaten worden geïntegreerd binnen één welzijnsvoorziening, waardoor schaalvoordelen ontstaan die de kwaliteit ten goede zullen komen”, aldus Philips.

Voorlopig blijft de nieuwe voorziening op de huidige locaties in Eine, Ronse en Tielt. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van Internaat24 in Deinze in een vergevorderd stadium. Als deze klaar is – vermoedelijk in het schooljaar 2024-2025 - worden de locaties in Eine en Tielt gesloten.