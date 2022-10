Infoavond over fossielvrij verwarmen in Oudenaarde

Op deze infoavond geven experts tips over duurzame en energie-efficiënte manieren om je huis en sanitair te verwarmen. Zo komen onder andere lage-temperatuur verwarming, warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten op een laagdrempelige manier aan bod. De infoavond vindt plaats op woensdag 26 oktober van 19.30 tot 21 uur in de Volkszaal van het stadhuis. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst. Dat gebeurt via de stedelijke website www.oudenaarde.be.