Inclusief toneelstuk Lisa snel uitverkocht: Kleine ka doet extra voorstelling

35 handelaars nemen deel aan de Week van de Stenen Winkel: “Focussen op de kracht van plaatselij­ke handel”

Maar liefst 35 winkeliers in Oudenaarde nemen deel aan de Week van de Stenen winkel. “We kijken ernaar uit om samen met iedereen in Oudenaarde de kracht van de lokale stenen winkels te vieren en nog eens te onderstrepen waarom deze winkels een plekje verdienen in ons centrum”, zegt Petra Decaestecker, zaakvoerster van Bakkerij Burez.