In Laurences Moestuin gaan bezoekers elke dag zelf groenten oogsten en bloemen plukken: “Een verswinkel die altijd open is”

Marleen Declercq legt eed af als gemeente­raads­lid

Marleen Declercq heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid in Avelgem, voor de partij Tandem. Marleen volgt partijgenoot Emmi Hanssens op. Marleen is niet aan haar proefstuk toe in de Avelgemse gemeenteraad. Ook tijdens de vorige legislaturen (2007-2018) was ze al actief als gemeenteraadslid. Marleen is een RVA-ambtenaar op rust.