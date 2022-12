In de Vlaamse Ardennen is schaatsen op natuurijs nog niet aan de orde

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD) van Oudenaarde is zeer beslist in zijn antwoord: “De ijsdikte is bijlange na niet voldoende om er op te schaatsen. Het toch toch zou zeer onveilig zijn en zeer onverstandig. Ik raad het iedereen dus ten stelligste af en het is gewoon ook niet toegelaten. Het is niet verantwoord om risico’s te nemen.” Geen schaatsers dus op ‘t Veer in Oudenaarde of andere plassen. Dat geldt evenzeer voor de vijvers van het Agentschap Natuur en Bos in Kluisbergen: ‘t Veer, de Schijteput en Meerse.

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen): “Het is nog veel te vroeg om daar toestemming voor te geven. De temperatuur gaat bovendien weer stijgen, als ik de weerberichten mag geloven. Dan is schaatsen op de plassen geen optie.”

Ook burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD) van Wortegem-Petegem en Denis Dierick (Open VLD-VOG) van Gavere geven geen toelating voor het schaatsen op respectievelijk ‘t Anker en de Kriephoek. “Het is nog niet voldoende veilig. We houden het in de gaten en als het kan, dan geven we graag de toestemming. Maar niet als er te veel gevaren zijn vanwege het te dunne ijs, zoals nu.