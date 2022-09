IN BEELD: De 168ste Fietel trekt door de straten van Eine

Voetbal tweede nationale A KSV Oudenaarde knielt voor een sterker Petegem: “Toch is dit, na ophalen twee goals, een zuur verlies”

Na zes op zes leed Oudenaarde een eerste verlies. Sparta Petegem, titelverdediger in tweede A, was over negentig minuten sterker (2-3). Al haalde KSVO in de tweede helft een dubbele achterstand op.

18 september