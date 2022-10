Heurnestraat blijft week langer afgesloten: barsten en scheuren in pas aangelegde asfaltlaag

De werkzaamheden in de Heurnestraat zijn begonnen op maandag 5 september. De stad liet de betonnen wegbedekking opbreken om ze te vervangen door asfalt. De aannemer moest het werk op 7 oktober af hebben, maar is nog lang niet klaar. De eerste asfaltlaag, die vorige week werd gelegd toont op meerdere plaatsen al barsten en scheuren. De voorbije dagen was er op de werf nog amper activiteit.

“Volgens de aannemer zijn dit problemen het gevolg van slecht weer vlak vòòr het moment dat het asfalt werd gegoten. En nu er ook weer regen voorspeld wordt, verwachten we dat ook dat weer een vertraging zal veroorzaken", zegt Johan Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken. Het einde van de werkzaamheden is nu met een week verschoven naar vrijdag 21 oktober. Ook die datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Doorgaand verkeer moet een wegomlegging volgen via de Maalderijstraat, Kattedoornstraat, Pontweg en Kouterstraat.