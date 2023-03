Heraanleg doortocht Nederename binnenkort van start: “Dorpskern moet groener, aangenamer en veiliger worden”

Stad en gewest pakken de Ohiostraat aan vanaf de Ohiobrug tot het kruispunt met de Nederenamestraat (N46) en vernieuwen verschillende zijstraten, zoals de Hemelrijkstraat en de Robert de Preesterstraat. Ook de herinrichting van de schoolomgevingen van de Freinetschool en KBO Nederename zitten in het project. Bedoeling is om van de dorpskern een gezellig en groen centrum te maken en het verkeer op en rond de Nederenamestraat (N46), Oudstrijdersstraat en Ohiostraat (N441) vlotter te laten verlopen. (Lees verder onder de foto.)

Zone 30

“We zorgen voor fiets- en voetpaden. Fietsers en voetgangers gaan samen gebruik kunnen maken van een gemengd fiets- en voetpad van minstens twee meter breed. We realiseren een aangename centrumzone tussen de Sint- Vedastusstraat en de Robert De Preesterstraat met een snelheidsbeperking van 30 km per uur. We remmen het verkeer dat naar de centrumzone rijdt vlak na de Scheldebrug af met een verhoogde middenberm voor een veiligere doortocht”, somt Wegen en Verkeer op. (Lees verder onder de foto.)

Infovergadering

De werkzaamheden starten binnenkort, maar voor de graafmachines naar Nederename oprukken, organiseren Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur van Oudenaarde nog een zogenaamde “infomarkt” voor iedereen die vragen heeft over de werkzaamheden, de planning en de hinder. Inschrijven is niet nodig: je kan op donderdag 30 maart van 16 uur tot 20 uur gewoon binnenspringen in ontmoetingscentrum Sint-Vaast aan de Oudstrijdersstraat 89 in Nederename.

Informatie is ook te vinden op de website www.wegenenverkeer.be/nederename.