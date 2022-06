Heel weekend geen treinverkeer tussen Oudenaarde en Ronse

Oudenaarde Oudenaarde laat miljoenen liters opgepompt water recht de riool instromen: “Vang het op en geef het aan de landbou­wers”

De Oudenaardse oppositiepartijen Groen en Vooruit willen dat de stad aannemers verplicht om grondwater dat ze oppompen op werven ter beschikking te stellen van landbouwers. “Nu verdwijnen miljoenen liters recht te riool in, wat een onaanvaardbare verspilling is in tijden dat we meer zorg moeten dragen voor water”, klagen ze aan.

8 juni