Haromonie en majorettes zetten nieuwe jaar feestelijk in met concert en diner

avelgem Jeugdhuis Krak pakt na coronacri­sis opnieuw uit met oudejaar­seve­nt NYE

Jeugdhuis Krak presenteert komende zaterdag de achtste editie van haar oudejaars-evenement NYE. Place to be: gemeenschapscentrum Spikkerelle in Avelgem. “Na drie uitverkochte edities met ruim 1.000 feestvierders uit de ruime regio zijn we opnieuw klaar om de bezoekers na twee gemiste edities door corona een onvergetelijk jaareinde te bezorgen”, zegt coördinator Joachim Wannyn. “Op onze affiche: een mix van 7 Belgische en buitenlandse top-DJ’s. Van ChildsPlay tot Gladde Paling en Youri Parker.”

27 december