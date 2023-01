Harmonie huldigt Georges voor muzikale carrière van 75 jaar: “Moeder stuurde met met klarinet naar het kippenhok”

Met klarinet in het kippenhok

60 opredens per jaar

“Met enkele muzikanten heb ik toen een bandje gevormd. We gingen talloze feestjes muziek spelen. Vandaag speel ik nog altijd een sax tenor”, vertelt Georges.

Georges speelde in tal van andere harmonieën, rusthuizen, kerkelijke diensten, privé-optredens, tot in het buitenland toe. “Er is een tijd geweest, dat ik wel 60 optredens per jaar deed. Muziek was en is nog altijd mijn leven en hopelijk mag dit zo nog even doorgaan”, besluit Georges.