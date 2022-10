Halloweensprokkeltocht bij handelaars tijdens eerste Halloweenshopping in Oudenaarde

Oudenaarde/Mater Momo brengt inwoners van Mater samen: “40 trapezium­blok­ken versterken sociale cohesie”

In de Oudenaardse deelgemeente hebben inwoners het project Momo uitgetest. MOMO staat voor Mobiele en Modulair. Of hoe veertig trapeziumblokken in alle mogelijke kleuren een buurt en haar inwoners opfleuren.

10 oktober