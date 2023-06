GRUP Burgercomité protesteert maandag voor gemeenteraad

Robot leidt klanten rond in vijftigste vestiging van badkamer­spe­ci­a­list X²O

De Belgische badkamerspecialist X²O Badkamers heeft in Oudenaarde een nieuwe showroom geopend. De vijftigste vestiging heeft een primeur in huis: Duckybot is een slimme robot die de klant op een plezierige manier verwelkomt en wegwijs maakt door de winkel.