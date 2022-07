Grote vrijetijdsbeurs van sport- en cultuurdienst samen met de lokale verenigingen op 18 september

De diensten en verengingen kunnen er via stands, workshops en demonstraties hun werking voorstellen. Tot nu was er een tweejaarlijkse beurs van de sportdienst en had ook de cultuurdienst soortgelijke initiatieven genomen. Het idee om beide samen te brengen werd op groot enthousiasme onthaald. “Een unieke kans om te proeven van alles wat er op vlak van vrijetijd aanwezig is in de stad. We besteden ook aandacht aan de toegankelijkheid en trakteren iedere bezoeker op een ijsje en een gadget”, belooft het stadsbestuur ook nog.

De beurs vindt plaats van 14 tot 17u op de site van de sporthal en ontmoetingscentrum Sint-Jozef. Om van de ene naar de andere site te gaan, staan er gekke fietsen en go-carts klaar. Er is ook randanimatie voorzien. De toegang is gratis, wie deelneemt maakt ook nog kans op een waardebon van 50 euro, te besteden bij één van de verenigingen.