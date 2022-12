Grote projecten krijgen van de stad samen 770.000 euro

VLAAMSE ARDENNEN In de Vlaamse Ardennen is schaatsen op natuurijs nog niet aan de orde

De burgemeesters van de Vlaamse Ardennen zijn zeer gelijkgestemd in hun antwoord op de vraag of er dit weekend mag geschaatst worden op de vijvers van hun gemeente: dat is nog niet aan de orde en veel te gevaarlijk.

16 december