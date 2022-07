Grondige herinrichting voor sportsite Rodelos: “Voetbal en atletiek krijgen eigen volwaardig stadion, baseballclub krijgt terrein achter de petanque”

De sportsite aan Rodelos is al jaren een populaire plek voor sporters. Zo kan je er onder andere zwemmen, skaten en atletiek beoefenen, maar ook petanque, tennis, baseball, padel en voetbal spelen. Volgend jaar komt er een nieuw skatepark maar daarnaast heeft de stad grote plannen met de hele sportsite, aangezien niet alle accommodatie ideaal is.

Thienpontstadion verouderd

“Het huidige Thienpontvoetbalstadion is sterk verouderd en bovendien voldoet het baseballterrein niet aan de normen”, verduidelijkt Peter Simoens. “Twee jaar geleden hebben we met de verenigingen samengezeten en gaven ze hun wensen mee over de infrastructuur. Het werd duidelijk dat we met een totaalvisie over de hele site op de proppen moesten komen. In die totaalvisie hebben we aan zo goed als alle wensen kunnen tegemoetkomen.”

De stad legt de plannen op tafel op het beweeg- en sportplatform op donderdag 13 oktober vanaf 19 uur in OC Sint-Jozef. “We streven in het plan naar meer eenheid. Alles wordt met pleinen en paden verbonden. Concreet krijgen voetbal en atletiek een eigen volwaardig stadion. De baseballclub maakt plaats voor atletiek en krijgt een volwaardig baseballterrein achter de petanque”, zegt schepen John Adam, bevoegd voor Infrastructuur.

Finse piste verplaatsen

“Er komt een voetbalhub, waar iedereen samen in één gebouw zit en de jeugd naar de volwassen spelers kan opkijken. De Finse piste zal worden verplaatst.” Duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn twee belangrijke pijlers. “Het wordt een groene site en ook de verkeersveiligheid dragen we hoog in het vaandel. Zo komt er een kiss & ride-zone voor het voetbal- en atletiekcomplex. Er zijn parkeerplaatsen voorzien aan de rand van de site. De rest is voorbehouden voor wandelaars en fietsers”, zeggen schepenen Peter Simoens en John Adam.

Inspraak

Op het beweeg- en sportplatform op 13 oktober is iedereen welkom. “We willen ook een warme oproep doen naar de omwonenden. Die avond worden namelijk de plannen toegelicht en kunnen verenigingen nog input geven over de inrichting en uitrusting van de accommodatie”, besluit schepen Peter Simoens. “Er volgen ook nog workshops met alle stakeholders.” Inschrijven voor het beweeg- en sportplatform kan via https://forms.gle/po8Qks9LJHBZsJZG9 . Het studietraject is van start gegaan.

