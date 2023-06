Groep vrijwilligers zet recordprestatie neer op de planken: “Opbrengst van meer dan 29.000 euro voor drie goede doelen”

Wendy (34) kijkt in rechtbank haar overvaller in de ogen: “Toen ik je de dag nadien zag rondlopen, zocht je wééral naar slachtof­fers”

“Besef je welke schade je had kunnen aanrichten als ik een oudere vrouw was geweest die slecht te been was?” Wendy Dhondt (34) heeft zich vandaag in de correctionele rechtbank moedig tot haar overvaller J.V. (22) gericht. De vrouw vroeg geen schadevergoeding, maar eiste van de jongeman wel iets veel belangrijkers. De dief barstte in tranen uit en nam het woord.