Groen wil dat stadsbestuur werk maakt van meer laadpalen

“In Oudenaarde zijn nu 28 publieke laadpalen. Als je daar laadpalen op privédomein die ook op bepaalde tijdstippen publiek toegankelijk zijn (bijvoorbeeld bij bedrijven) bij optelt komen we aan 55, ruim gerekend. Maar de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (VVSG) berekende in een studie dat Oudenaarde tegen 2025 nood zal hebben aan 232 laadpunten”, merkt Meuleman op.

Lange weg te gaan

“Er is dus nog een hele lange weg te gaan, en 2025 dat is morgen”, bedenkt het raadslid. “De Vlaamse overheid voorzag in een projectoproep subsidies voor semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein. Bedrijven genieten van federale belastingaftrek 200%. Door contact op te nemen met bedrijven moeten er minder publieke laadpalen geplaatst worden om aan de nood te voldoen. De stad kan een proactieve rol spelen en initiatief nemen om bedrijven, supermarkten, zelfstandigen op het grondgebied te stimuleren om (semi-) publieke laadpalen te plaatsen”, vindt Meuleman.

Ze merkt op, dat de VVSG ook oproept om bij herinrichtingen en grote projecten zeker nu al voldoende aansluitingen te voorzien. “Wij vroegen dit na voor de herinrichting van Sint-Jozefsplein. Daar zal slechts mogelijkheid worden voorzien voor twee laadpalen. Dat is ontluisterend weinig en zo komen we er natuurlijk nooit. Oudenaarde moet een versnelling hoger schakelen ” besluit het raadslid.