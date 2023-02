Groen wil affiche-campagne “Je bent geen lama, spuug niet op straat”

“Jongeren mogen zeker rondhangen, dat hoort bij jong zijn”, zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman. Maar spuwen hoort daar niet bij. Wie naar het station wandelt onder het lange groene afdak moet al bijna moeite doen om niet uit te glijden over klodders spuug die daar in grote hoeveelheden over de hele lengte van het traject worden achtergelaten. Het ergert veel mensen en komt de netheid in de stad en de stationsbuurt niet ten goede. Ook aan sommige bushaltes nemen we dit onsmakelijke fenomeen waar. Een affiche-campagne, met een boete als afschrikeffect, kan sensibiliserend werken”, gelooft Meuleman.

Stationsbuurt

“De stationsbuurt is al niet de prettigste en properste buurt in Oudenaarde en dat is een reden te meer om daar extra inspanningen te doen. Niet spuwen staat bij ons, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wildplassen, niet in het politiereglement. In vele andere gemeenten is dat wel het geval. Men kan er in Oudenaarde dus niet echt op aangesproken worden. Dat willen wij veranderen”, motiveert Meuleman waarom ze maandag met een voorstel naar de gemeenteraad trekt.