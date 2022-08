Groen roept week voor eerste schooldag op tot veiliger fietsverkeer:“Fietspaden al een jaar versperd door bouwwerf”

OudenaardeHoe is het mogelijk dat de stad toelaat dat een aannemer al meer dan een jaar een fietspad versperd?” klaagt Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens aan. Een week voor de start van het nieuwe schooljaar roept hij de stad op om het fietsverkeer in Oudenaarde veiliger te laten verlopen. Mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) vindt de kritiek overroepen.

“In augustus vorig jaar uitte een zijn bezorgdheid over de veiligheid van de jongeren die op 1 september naar school moeten fietsen. De schepen van mobiliteit reageerde dat tegen 1 september het parcours veilig zou zijn. We zijn een jaar later en volgende week begint een nieuw schooljaar. Veilig met de fiets naar school is in Oudenaarde nog altijd geen evidentie. Waar blijft het plan van aanpak?” begint Groen-oppositieraadslid Steven Bettens.

Quote De stutten langs de Bleke­rijstraat stonden er vorig jaar al en staan er vandaag nog altijd. Hoelang mag een aannemer het openbaar domein innemen? Oppositieraadslid Steven Bettens (Groen)

Hij merkt op, dat het fietspad op de gedempte coupure tussen de Prins Leopoldstraat en de Beverestraat al twaalf maanden op verschillende plaatsen versperd blijft door materiaal van bouwbedrijven.

“Uitgerekend dit deel van de fietsring verbindt scholen in het centrum met het zwembad en de sportvelden en is een van de drukst bereden fietspaden van onze stad”, bedenkt Bettens die deze week nog eens een rondje op de fietsring reed.

“Vandaag stellen we vast dat obstakels nog altijd delen van het fietspad versperren. De stutten langs de Blekerijstraat stonden er vorig jaar al en staan er vandaag nog altijd. Hoelang mag een aannemer het openbaar domein innemen? Op de hoek van de Beverestraat en de Neringstraat heeft een aannemer zijn bouwwerf geïnstalleerd op het fietspad”, klaagt Bettens aan.

Schoolroutekaart

De fietsring is evenwel niet de enige weg die fietsen scholieren en andere fietsers gebruiken. In het voorjaar kwam het stadsbestuur van Oudenaarde met een zogenaamde schoolroutekaart. Daarop worden fietsroutes aanbevolen voor kinderen op weg naar school.

“Ik raad ouders aan om toch eerst samen met hun kind op de voorgestelde routes te fietsen. Want lang niet alle routes zijn even veilig. Sommige zijn zelfs ronduit gevaarlijk”, aldus Bettens, zelf een frequente fietser.

Quote Leren voorzich­tig zijn in het verkeer, ook dat hoort bij de opvoeding van onze kinderen. Het is een beetje makkelijk om kritiek te geven en daar nu de start van het schooljaar bij te halen. Mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld).

“Maar ik rij ook geregeld met de fiets en heb ook al op het fietspad gereden, dat in de Blekerijstraat is versperd. Om dat nu te gaan bestempelen als levensgevaarlijk… Je kan daar met je fiets makkelijk uitwijken zonder gevaar te lopen, toch?”, geageert mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld). “Er is daar zelfs duidelijk afgebakend waar fietsers kunnen rijden. Ook in de Beverestraat staat er inderdaad een bouwwerf en moet je met de fiets opletten en uitwijken. Maar als er gebouwd wordt, heeft een aannemer een kraan nodig. Dat is nu eenmaal zo. Dat zijn tijdelijke situaties waarvoor elke weggebruiker moet opletten. De signalisatie is overigens ook wel voorzien. Leren voorzichtig zijn in het verkeer, ook dat hoort bij de opvoeding van onze kinderen. Het is een beetje makkelijk om kritiek te geven en daar nu de start van het schooljaar bij te halen”, besluit Peter Simoens.

