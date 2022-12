Groen popup-café brengt 3.449 euro op voor project tegen lege brooddozen op school: “Ook de stad moet er mee voor zorgen dat geen enkel kind nog met honger op school zit”

Avelgem Te snel op weg naar brandweer­ka­zer­ne in Avelgem: boete en rijverbod

Een lid van het Avelgemse brandweerkorps moet een boete van 280 euro betalen en speelt 8 dagen het rijbewijs kwijt. Op weg naar de brandweerkazerne voor een interventie ging het aan 82 kilometer per uur te snel in de Oudenaardsesteenweg, waar slechts 50 kilometer per uur mag gereden worden.

20 december