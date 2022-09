Groen licht voor vernieuwing riolering Materplein, Kerkgate en Tempelstraat

Ronse Halve cast van ‘Thuis’ én wereldkam­pi­oen zijn kind aan huis bij sterrenkap­per Benoit (34): “Last van bad hair day? Dat zet hij altijd vrolijk recht”

In de Hoogstraat in Ronse, in het diepe zuiden van Oost-Vlaanderen, heeft Benoit Desondre (34) al dertien jaar zijn kapsalon L’Odace. Een rist Bekende Vlamingen heeft er intussen een vaste zetel gevonden, van Thuis-actrice Kader Gurbuz tot Sandra Kim, met mijnheer en mevrouw Julian Alaphilippe als extraatje.

26 september