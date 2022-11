Groen en Fietsersbond misnoegd over beslissing van stad om autoverkeer toe te laten in Meerspoort: “Fietsen wordt in Oudenaarde nòg gevaarlijker”

OUDENAARDE/MATER Eeuwenoude Tissenhove­mo­len staat weer op zijn voetstuk: “Meer werk aan dan voorzien, maar in de lente maalt hij weer”

De eeuwenoude Tissenhovemolen in Mater is dinsdag teruggeplaatst op zijn staak. Een jaar geleden werd hij eraf gelicht voor een grondige renovatie. De restauratie van de molen neemt meer werk in beslag dan we hadden voorzien.

8 november